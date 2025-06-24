Трехлетний мальчик чуть не задохнулся из-за застрявшего в бронхах зернышка кукурузы

SHOT: в Москве спасли ребенка с зернышком кукурузы в бронхах

Медики больницы имени Сперанского спасли трехлетнего москвича, который едва не задохнулся из-за зернышка кукурузы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Мальчик проглотил зернышко, когда ел дома попкорн, спустя некоторое время у него начались приступы кашля, поднялась температура. Родители, заподозрив пневмонию, вызвали скорую помощь.

Несовершеннолетний был доставлен в больницу имени Сперанского, в ходе обследования медики обнаружили в бронхе ребенка зерно от кукурузы. Инородное тело удалили с помощью бронхоскопа. 10 дней мальчик находился под наблюдением врачей и был выписан на амбулаторное лечение.

До этого во Фрунзенском районе Петербурга двухлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии, отравившись крысиным ядом. Двулетний мальчик по недосмотру родителей добрался до брикета с крысиным ядом и съел половину пачки. Пострадавшего госпитализировали с острым отравлением в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее у ребенка с подозрением на аппендицит нашли в кишечнике 11 слипшихся между собой магнитов.