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Около 600 россиян не могут вернуть деньги у турфирмы после отмененных поездок

В Санкт-Петербурге около 600 туристов не могут вернуть деньги у турфирмы
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге сотни человек заявили, что стали жертвами обмана туристической фирмы: они заплатили за путешествия, которые так и не состоялись. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации издания, речь идет о клиентах компании «Солнечный город». Туристы рассказали, что в мае не смогли поехать по оплаченным путевкам в Венгрию, а в июне — в Азербайджан: организатор туров, через которую велась переписка, перестала выходить на связь.

Позже, 29 июня, в соцсетях фирмы появилось объявление о приостановке путешествий на Ближний Восток из-за «рисков военных действий». В турфирме заявили, что «выполняют свои обязательства» и возвращают деньги в порядке очереди.

Около 600 клиентов, которым не вернули средства за оплаченные путевки, создали чат и по отдельности подали заявления в правоохранительные органы.

Ранее жительница Мурманской области лишилась путешествия и отсудила у туроператора в три раза больше.

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