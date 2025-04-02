Россиянка лишилась путешествия и отсудила у туроператора в три раза больше

Мурманчанка лишилась путешествия и отсудила у турфирмы 300 тысяч рублей

Жительница Мурманской области через суд вернула стоимость несостоявшейся туристической поездки и взыскала с фирмы компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского районного суда области.

Согласно материалам дела, в августе 2024 года женщина приобрела тур «Это Кавказ!» за 95 тысяч рублей, но поездка не состоялась из-за технического сбоя у компании, о чем приобретательница услуги узнала только, когда сама связалась с менеджером фирмы. Помимо денег за тур, который был полностью оплачен, она потеряла часть суммы за авиабилеты, которые пришлось сдать.

Заявительница пыталась урегулировать возникший конфликт в досудебном порядке, но туроператор так и не возместил ей убытки. Поэтому она обратилась в суд с заявлением о взыскании уплаченной суммы, неустойки, убытков, компенсации морального вреда и штрафа.

Суд удовлетворил ее требования и постановил, что ответчик в общей сложности должен выплатить более 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Химок отсудила у бывшего мужа алименты благодаря фото его жены в сети.