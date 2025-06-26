Жена облила кипящим маслом спящего мужа и заперла его в комнате

В штате Раджастан женщина завела любовника и пыталась избавиться от мужа, облив его кипящим маслом. Об этом сообщает News9Live.

Семейная пара несколько месяцев проживал раздельно, у женщины был роман с арендодателем, у которого семья снимала комнаты. В один из дней подозреваемая облила спящего супруга смесью воды и кипящего масла, а потом заперла мужчину в комнате и ушла.

Пострадавший выжил, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Выяснилось, что женщина увлекалась просмотром жестокого контента в сети, изучала мужененавистнические сайты и пыталась найти способ избавиться от мужа. Злоумышленница задержана, ее любовник объявлен в розыск.

До этого в Воронеже мужчина напал на сожительницу и поджег квартиру. Обвиняемый, находясь под действием наркотиков, поссорился со своей сожительницей из-за замечания. В ходе конфликта он схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную по лицу и телу. Пострадавшая смогла вырваться и укрыться у соседей. Оставшись один, мужчина устроил пожар в квартире, с огнем справились прибывшие сотрудники МЧС. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянка из ревности ударила ножом в спину спящего сожителя.