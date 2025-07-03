Родителям объяснили, как снизить стресс у ребенка перед операцией

Заведующий анестезиологическим отделением стационара АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Смирнов в беседе с РИАМО объяснил, как снизить тревогу у ребенка перед операцией. По его словам, если у юного пациента был негативный опыт медицинских процедур, страх только усиливается.

«Для снижения детской тревожности мы проводим беседы с родителями и самим ребенком, даем время привыкнуть к обстановке. Современные цифровые технологии — игровые фильмы, которые объясняют малышу, что будет происходить — помогают снизить страх», — рассказал специалист.

Он также отметил, что ребенку стоит вместе с родителями пройти до операционной, взяв с собой любимую игрушку. Что касается анестезии, она вводится через маску с запахом ванили, банана или клубники, чтобы процесс был менее стрессовым.

Просыпаться ребенок должен в палате, а не в операционной. За храбрость нужно поощрить его подарком или книгой, подчеркнул Смирнов.

Врач также посоветовал вечером перед операцией накормить ребенка легким ужином, чтобы во время хирургического вмешательства желудок был пуст. Кроме того, следует тщательно вымыть маленького пациента, чтобы избежать риска инфекции, и снять все украшения, линзы и съемные зубные протезы. Что касается брекетов и элайнеров, о необходимости их снятия стоит спросить у врача.

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