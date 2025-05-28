«Не работали бары и столовая»: россияне рассказали о забастовке в пятизвездочном турецком отеле

В одном из отелей Анталии — пятизвездочном Movenpick Resort Antalya Tekirova — персонал устроил забастовку и не кормил туристов, рассказала «Газете.Ru» отдыхающая в Турции россиянка Айгуль. По словам девушки, в номерах нет горячей воды и чистых полотенец.

«Как я поняла, рабочие бастуют против руководства — им не выплачивают зарплаты, и они решили так высказать свое недовольство. Не работали снек-бары и столовая — не пускали внутрь, и ничего не было накрыто в обед. В итоге, когда все начали возмущаться и пытаться ворваться внутрь, они быстро забегали, начали все накрывать, и нас впустили. Видимо, договорились. А так, проблемы с сервисом, нет горячей воды в номерах, недружелюбная обстановка абсолютно. Полотенец нет, хотя два домика стоят на пляже и у бассейнов. Можно в СПА взять их, мы взяли и не отдаем больше на всякий случай», — пояснила Айгуль.

О том, что в элитном турецком отеле были проблемы с обслуживанием, «Газете.Ru» рассказал еще один отдыхавший там россиянин Даниил. По его мнению, причина не только в зарплатах – персонал не справляется с количеством туристов.

«Я уже вернулся в Россию. Вчера крайний день был, в который все и произошло. Обед начинается в 12:30, а они впустили только в 13:00, из-за чего была огромнейшая очередь. В 11 утра должны были открыться фудкорты, но они вовремя также не открылись. Позже работа всего восстановилась. Админы объяснили это проблемами с газом для готовки с внешней стороны. Якобы они проблему оперативно решили, и все открылось, но с задержкой. Хотя, когда мы там отдыхали, некоторые сотрудники жаловались, что им либо не платят зарплату, либо с задержкой. Честно говоря, мы отдохнули круто. Но это было до того момента, когда заполнили отель на 100%. С этого момента не хватало алкоголя, полотенца чистые могли кончиться уже к 12 часам дня. Не хватает у них человеческих ресурсов для такого объема туристов», — отметил Даниил.

Ранее россиянин рассказал, как попал в полицейский участок из-за плохого отзыва об отеле на Занзибаре.