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Академик раскрыл негативные последствия от общения с ИИ для мозга

Академик Иллариошкин: общение с ИИ может ухудшить здоровье мозга
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Общение с искусственным интеллектом (ИИ) может снизить когнитивную (мыслительную) активность людей и негативно повлиять на память. Об этом kp.ru рассказал директор Института мозга Научного центра неврологии, академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Иллариошкин.

«Уже накопилось немало исследований о том, как связано когнитивное здоровье человека (память, внимание, мышление и т.п.) с его подходом к получению и обработке информации. Кто-то ищет, оценивает, анализирует данные. А кто-то максимально упрощает интеллектуальные задачи для своего мозга. Использование чат-ботов с ИИ для выполнения учебных заданий — как раз один из таких вариантов», — предупредил он.

По его словам, защитный эффект на мозг может оказать интенсивная мыслительная нагрузка. В частности, она снижает риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции. Иллариошкин добавил, что те люди, которые сталкиваются со сложными интеллектуальными задачами, способны дольше сохранять здравый ум и хорошую память.

Ученые из Института Бака по исследованию старения в США до этого выяснили, что накопление и расщепление гликогена — запасной формы глюкозы — в нейронах может играть ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что передовые нейросети начали врать и угрожать своим создателям.

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