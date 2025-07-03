На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каждый второй россиянин задумывался о переезде в место, где был в отпуске

Больше половины россиян задумывались о переезде в место своего отпуска
close
Depositphotos

Более половины россиян (52%) хотя бы раз всерьез задумывались о переезде в город, регион или страну, где проводили. Чаще всего россиян пленит юг России (15%) и заграница (15%). На третьем месте — переезд в другой город России (5%). 17% признались, что такие мысли возникают только во время отпуска, но с возвращением домой исчезают.

Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Главные причины, по которым появляется желание переехать: высокий уровень жизни (47%), природа и пейзажи (27%), комфортный климат (23%) и доброжелательная атмосфера (22%). Однако лишь 8% из тех, кто задумывался о переезде, действительно осуществили его. Остальные так и не решились: чаще всего преградой становятся финансовые причины (29%) и невозможность сменить работу (24%). Еще 23% признались, что просто «перегорели», когда вернулись в привычный ритм жизни, а 10% остановили семейные обстоятельства. Для некоторых (6%) препятствием стали возможные сложности адаптации.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что поездка меняет взгляд на привычные вещи: вдохновляет, дает ощущение легкости и свободы. В отпуске мы сравниваем реальность с картинкой идеального быта, и не случайно многим хочется «остаться здесь навсегда» — так работает первый эффект эйфории. Для того чтобы убедиться в своем решении, следует приехать в выбранное направление еще несколько раз, попробовать пожить внутри страны, пообщаться с местными и дальше принимать решение о переезде не только сердцем, но и разумом», — рассказывает пресс-служба Купибилет.

Ранее россияне массово поехали отдыхать в Африку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами