Армения пока не выдала заключение на запрещенное к ввозу мороженое «Коровка из Кореновки»

Армения пока не предоставила официальных заключений о несоответствии запрещенной к ввозу партии эскимо производства «Коровка из Кореновки» (ООО «Фабрика настоящего мороженого») нормам Таможенного союза. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГК «Ренна» (куда входит ООО). Там добавили, что со своей стороны не выявили никаких нарушений в продукции.

Отмечается, что речь идет о партии мороженого «Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури», произведенной 7 марта 2025 года.

«Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет — мороженое отгружается и реализуется. На данный момент у нас все еще нет официальных заключений от армянской стороны, мы ожидаем получить их в ближайшее время. Со своей стороны можем отметить, что перед отгрузкой данной партии на экспорт был проведен контроль качества. Никаких нарушений выявлено не было. После получения сигнала от партнеров мы повторно проверили продукцию — лабораторные исследования также не выявили нарушений. Отклонения, о которых идет речь, потенциально могут возникнуть в процессе нарушения условий транспортировки, хранения и реализации продукции, либо при вскрытии образца, попав на продукт с внешней стороны упаковки», — отметили в группе компаний.

Там также добавили, что находятся в контакте с армянскими коллегами и надзорными ведомствами для контроля за ситуацией.

До этого в инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении заявили, что временно запретили импорт партии торговой марки «Коровка из Кореновки». Причина — несоответствие партии нормам, установленным техрегламентами Таможенного союза по показателю содержания бактерий кишечной палочки.

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