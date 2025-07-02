«Единая Россия» предложила усовершенствовать систему жилищного надзора

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о совершенствовании системы жилищного надзора. Документ предлагает объединить государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль, сообщается на сайте партии.

В ЕР уточнили, что сейчас органы местного самоуправления уполномочены проводить муниципальный жилищный контроль только в отношении муниципального жилищного фонда. Остальной жилфонд находится под контролем органов государственного жилищного надзора.

«В итоге в одном доме, где есть хотя бы одна муниципальная квартира, осуществляется и госжилнадзор, и муниципальный жилищный контроль с идентичным предметом оценки, а если домом управляет управляющая организация, то включается еще и лицензионный контроль за ее деятельностью, который осуществляет та же региональная жилинспекция», — говорится в сообщении.

Один из авторов инициативы, секретарь генсовета партии, первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев, пояснил необходимость изменений.

«Мы предлагаем отказаться от муниципального жилищного контроля как самостоятельного вида. Зачем в одном доме два разных контролера, которые, по сути, проверяют одно и то же, но при этом еще у каждого своя схема работы и инструментарий? При этом жителям муниципальных квартир полагается один контролер, а всем их соседям - другой. Это влечет затруднения в вопросе, к кому обращаться, кому и что проверять», — сказал он.

По его словам, муниципальные контролеры недостаточно загружены и результативны, так как доля муниципального жилфонда постоянно сокращается и сегодня составляет всего около 3,5%.

«Пора перераспределять ресурсы. Пусть государственный жилищный надзор, как изначально и было предусмотрено в нашем Жилищном кодексе, распространяется на весь жилфонд, независимо от его формы собственности. Очевидные преимущества этой модели - концентрация полномочий у одного субъекта, унификация подходов к надзорной деятельности», — сказал Якушев.

Он также отметил, что благодаря повышению статуса надзорного органа усилится защита жителей муниципального фонда. Работа над укреплением системы жилищного надзора продолжится, добавил Якушев.