В Перми стартовал всероссийский форум рабочей молодежи

Форум рабочей молодежи в Перми объединил 400 человек из 60 регионов России

В Перми 2 июля открылся всероссийский форум рабочей молодежи платформы Росмолодежь.Форумы, сообщает пресс-служба мероприятия. Форум продлится до 5 июля, его основная тема — «Человек труда».

В течение четырех дней участники форума займутся созданием кода человека труда XXI века, который определит ключевые ценности и ориентиры для работающей молодежи России. В мероприятии принимают участие молодые специалисты, лидеры молодежных советов и представители профессиональных сообществ из более чем 60 регионов страны.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил высокий интерес к форуму. По его словам, в этом году на участие в форуме подали более 2,5 тыс. заявок.

«Форум объединил 400 человек из более чем 60 регионов России — молодые специалисты, инженеры, лидеры, представители профессиональных сообществ. По данным ВЦИОМ, 72–73% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет считают рабочие профессии престижным – это подтверждает, что молодежь хочет работать на благо России», — отметил он.

Гуров подчеркнул, что в рамках нацпроектов «Молодежь и дети» и «Кадры» Росмолодежь создает условия для реализации молодых специалистов через грантовые конкурсы, программы стажировок и развитие молодежных советов на предприятиях.

«Но главное — мы вместе работаем над формированием стратегии «Человека труда». Форум в Перми станет важным этапом этого процесса. Разработанные здесь решения лягут в основу системной работы по поддержке рабочей молодежи», — сказал он.

На центральной площадке проведения форума — молодежном центре «Кристалл» — организованы активности от предприятий-партнеров. Для участников также запланированы экскурсии на ведущие предприятия региона.

Особенностью форума стало активное участие представителей «Движения первых». Они выступят экспертами в части популяризации профессий и оценят действующие меры поддержки. Кроме того, они займутся программой продвижения предприятий среди молодежи.

В рамках форума пройдет конкурс профессионального мастерства «Человек труда» с номинациями «Профессионал года», «Мастер года», «Лидер года» и «Созидатель года». Участники также смогут побороться за гранты Росмолодежи до 1 млн рублей на реализацию своих проектов.