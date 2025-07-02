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Женщина уснула на улице и получила солнечное отравление

Daily Star: британка получила солнечное отравление, уснув на улице
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SWNS

В Англии женщина уснула на улице и получила солнечное отравление, пишет Daily Star.

Во время отдыха в своем саду 67-летняя Джин Хилл задремала, и ее солнцезащитные очки соскользнули с лица. Уже на следующее утро женщина обнаружила, что один глаз распух и полностью закрыт, а лицо покрыто пузырями и болит. После обращения в больницу врачи поставили диагноз — солнечное отравление, которое привело к ослаблению иммунитета и активации вируса опоясывающего лишая.

«Я проснулась, и мое лицо было ярко-красным, вздутым и покрытым волдырями. Оно горело от боли. Я даже себя в зеркале не узнала», — рассказала женщина.

Джин была назначена антивирусная терапия, глазные капли и мази. Несмотря на лечение, она все равно продолжает страдать от воспаления, болевых ощущений и светочувствительности. Однако медики заверили женщину, что со временем ее состояние улучшится.

«Особенно сильно страдают уголки глаз», — поделилась пострадавшая.

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