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Российская туристка выпила бабл-ти в Египте и покинула пляж на носилках

SHOT: в Египте россиянка выпила бабл-ти и покинула пляж на носилках
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Ika Rahma H/Shutterstock/FOTODOM

В Египте российская туристка выпила бабл-ти и упала в обморок на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Шарм-эш-Шейхе, где женщина отдыхала с семьей в пятизвездочном отеле Sultan Gardens Resort. Во время прогулки они купили сыну фруктовый бабл-ти — чайный напиток со съедобными шариками. Ребенок отпил немного, но ему не понравилось, и он отдал стакан матери. Женщина допила его, чтобы не выбрасывать.

Вскоре россиянке стало плохо. На пляже она почувствовала резкое недомогание и потеряла сознание. Женщину на носилках вынесли с пляжа и доставили ее в местную клинику, где поставили капельницу. Сейчас самочувствие туристки улучшилось, она продолжает отдых, но от подобных напитков отказалась. По ее мнению, причиной недомогания стал именно бабл-ти.

Ранее россияне массово отравились пивом в Египте.

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