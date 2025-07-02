Российская туристка выпила бабл-ти в Египте и покинула пляж на носилках

В Египте российская туристка выпила бабл-ти и упала в обморок на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Шарм-эш-Шейхе, где женщина отдыхала с семьей в пятизвездочном отеле Sultan Gardens Resort. Во время прогулки они купили сыну фруктовый бабл-ти — чайный напиток со съедобными шариками. Ребенок отпил немного, но ему не понравилось, и он отдал стакан матери. Женщина допила его, чтобы не выбрасывать.

Вскоре россиянке стало плохо. На пляже она почувствовала резкое недомогание и потеряла сознание. Женщину на носилках вынесли с пляжа и доставили ее в местную клинику, где поставили капельницу. Сейчас самочувствие туристки улучшилось, она продолжает отдых, но от подобных напитков отказалась. По ее мнению, причиной недомогания стал именно бабл-ти.

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