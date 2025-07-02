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Спасение пенсионерки, случайно упавшей в реку на прогулке с собакой, попало на видео

В Северной Осетии пенсионерка случайно упала в реку на прогулке с собакой
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В Северной Осетии прогулка с собакой едва не обернулась для 72-летней пенсионерки трагедией. Женщина случайно упала в Терек и едва не утонула. Ее спасли сотрудники МЧС. Видео спасательной операции опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

Пенсионерку, зацепившуюся за корягу и державшуюся на плаву из последних сил, заметил водитель пожарной машины Рашид Азизов, который в этот момент проезжал по мосту через реку. Мужчина вызвал подкрепление и приступил к спасению женщины вместе с оказавшимся рядом местным жителем Сабиром Маметовым. Вместе мужчины удерживали женщину до прибытия подкрепления.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС обвязали пенсионерку веревками, затем сплавили ее на завал около аварийного моста и подняли наверх.

Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Ранее в Новосибирске сняли на видео спасение ребенка, едва не упавшего с балкона.

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