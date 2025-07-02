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В Швеции сотни тестов на рак простаты могут оказаться ошибочными

NWT: в Швеции сотни тестов на рак простаты могли быть сделаны с ошибкой
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Максим Захаров/РИА Новости

В шведской клинической лаборатории Region Värmland могли быть ошибочно проведены сотни анализов крови на рак простаты за последние несколько лет. Об этом сообщило местное издание Nya Wermlands-Tidningen со ссылкой на внутренний отчет лаборатории.

По предварительным данным, неточности могли возникнуть из-за технического сбоя или человеческой ошибки при обработке образцов. Предположительно, около 600 пациентов могли получить некорректные результаты, что ставит под сомнение точность диагностики и дальнейшее лечение.

Лаборатория уже начала внутреннее расследование и уведомила региональное управление здравоохранением о возможных нарушениях. Также рассматривается вопрос о повторном тестировании пациентов, чьи анализы были выполнены в указанный период.

Представители Region Värmland подчеркнули, что ситуация находится на контроле, и они работают над тем, чтобы минимизировать последствия для пациентов.

«Мы воспринимаем этот инцидент крайне серьезно. На данный момент мы проводим полный аудит всех затронутых анализов и будем информировать пациентов, если потребуется дополнительная диагностика», — говорится в заявлении.

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