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Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием

В Саратове женщина перепутала беременность с онкологическим заболеванием

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В приемное отделение Областной клинической больницы Саратова доставили пациентку с подозрением на опухоль малого таза, в ходе обследования выяснилось, что женщина беременна. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

43-летняя саратовчанка жаловалась на неприятные ощущения в области живота, слабость и плохое самочувствие, она подозревала у себя онкологическое заболевание.

Женщине провели ряд обследований и отправили на УЗИ органов малого таза, в ходе процедуры выяснилось, что пациентка на 36-й неделе беременности.

«У женщины был настоящий шок, она долго переспрашивала, не ошиблись ли мы. Но ошибки быть не могло! На мониторе УЗИ был виден крупный, почти доношенный здоровый мальчик», — рассказала врач УЗИ-диагностики ОКБ Елена Хряпина.

Беременная рассказала врачам, что много лет считала себя бесплодной, вместе с мужем они усыновили пять приемных детей.

Ранее женщина перепутала беременность с заболеванием желудка.

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