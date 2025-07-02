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В «Донстрое» заявили об ответственности за образ жизни людей в домах девелопера

Анна Коробкова: показатель повторных покупок в «Донстрое» превышает 30%
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Пресс-офис форума недвижимости «Движение»

Показатель повторных покупок в домах компании «Донстрой» превышает 30%, заявила заместитель генерального директора, руководитель бизнес-направления «Продажи» компании «Донстрой» Анна Коробкова в рамках выступления «Превосходя ожидания: построение бесшовного клиентского сервиса во всех точках контакта с клиентом — от продаж до проживания» на форуме «Движение», сообщает пресс-служба компании.

Она отметила, что «Донстрой» развивает свой бизнес на основе знаний о ценностях покупателей.

«Все наши процессы выстроены и нацелены на создание бесшовного пути клиента — от выбора варианта квартиры до получения ключей и заселения», — сказала она.

Коробкова добавила, что «Донстрой» уделяет повышенное внимание тому, чтобы на каждом этапе взаимодействия с компанией клиент чувствовал поддержку и высокий уровень сервиса.

«Мы ответственны за образ жизни людей в наших домах и сохраняем качество среды и уровень сервиса для нашего клиента даже после передачи объекта благодаря нашей управляющей компании», — сказала она.

По словам руководителя департамента сопровождения продаж и продуктовых решений компании «Донстрой» Сергея Салазкина, продуктологи сегодня играют большую роль в сфере девелопмента и могут влиять на проекты.

«Они оценивают транспортную инфраструктуру, возможности развития пешеходного трафика, потенциал развития территории и боли окружающей застройки. Мониторят конкурентов, готовят матрицу отстройки и набор УТП для будущего проекта. Анализируют сценарии жизни клиента, формируют план работы управляющей компании и в целом добиваются того, чтобы вдохнуть жизнь в площадку», — сказал он.

Также заместитель генерального директора по клиентскому обслуживанию АО УК «Смарт Сервис» Елена Сумкина рассказала, что взаимопонимание и осознание реальной стоимости содержания имущества являются ключевыми в эффективном управлении домом.

«Мы видим, что там, где собственники глубоко разбираются в вопросах и конструктивно взаимодействуют с управляющей компанией, всегда находятся совместные решения, основанные на прозрачном обосновании расходов, даже в условиях меняющейся экономики».

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