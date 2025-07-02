Россиянам рассказали, какие авиабилеты подорожали этим летом

Средняя стоимость авиабилетов между крупнейшими аэропортами России в августе по минимальному тарифу без багажа выросла на 4,4 процента, до этого билеты дорожали на 12-14% в месяц. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

«По данным аналитической службы АТОР, средняя стоимость авиабилетов между крупнейшими аэропортами России в августе по минимальному тарифу без багажа выросла на +4,4% по сравнению с июлем, с багажом — на +3.7%. До этого минимальные тарифы на авиаперевозку увеличивались в среднем темпами 12-14% в месяц. Как это часто случается, динамика изменения цен была разнонаправленной. В то время как билеты из городов Сибири и Урала росли в цене, перелеты из Москвы и Петербурга в целом подешевели», — сказали в АТОР.

Как отметили в ассоциации, больше всего подорожали билеты «туда-обратно» до Калининграда. Также в лидерах по росту цен Сочи, Екатеринбург и Новосибирск.

«Рост стоимости перелета в Калининград – +23.8%. Для сравнения, перелеты в Сочи и обратно подорожали в среднем только на +5.1%. Но в основном за счет перелета с курорта – он вырос в цене на на +8.1%», — добавили в АТОР.

Cамым дорогим направлением августа стал перелет между Калининградом и Новосибирском. За билет придется отдать минимум 45 тысяч рублей без багажа, и около 57 тысяч с багажом.

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