На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие авиабилеты подорожали этим летом

В АТОР заявили, что цены на авиабилеты стали расти медленнее
true
true
true
close
Shutterstock/Ivan Kruk

Средняя стоимость авиабилетов между крупнейшими аэропортами России в августе по минимальному тарифу без багажа выросла на 4,4 процента, до этого билеты дорожали на 12-14% в месяц. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

«По данным аналитической службы АТОР, средняя стоимость авиабилетов между крупнейшими аэропортами России в августе по минимальному тарифу без багажа выросла на +4,4% по сравнению с июлем, с багажом — на +3.7%. До этого минимальные тарифы на авиаперевозку увеличивались в среднем темпами 12-14% в месяц. Как это часто случается, динамика изменения цен была разнонаправленной. В то время как билеты из городов Сибири и Урала росли в цене, перелеты из Москвы и Петербурга в целом подешевели», — сказали в АТОР.

Как отметили в ассоциации, больше всего подорожали билеты «туда-обратно» до Калининграда. Также в лидерах по росту цен Сочи, Екатеринбург и Новосибирск.

«Рост стоимости перелета в Калининград – +23.8%. Для сравнения, перелеты в Сочи и обратно подорожали в среднем только на +5.1%. Но в основном за счет перелета с курорта – он вырос в цене на на +8.1%», — добавили в АТОР.

Cамым дорогим направлением августа стал перелет между Калининградом и Новосибирском. За билет придется отдать минимум 45 тысяч рублей без багажа, и около 57 тысяч с багажом.

Ранее россиянам рассказали, как изменился туризм в Калининграде и Карелии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами