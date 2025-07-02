В России начато формирование музыкальной индустрии нового формата

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) подвел итоги первого специального отбора аудиовизуального контента для детей и молодежи. Поддержку получат 128 проектов из 360 заявленных, сообщили в фонде.

В результате будут созданы 700 новых песен, 291 клип, 261 музыкальная нарезка и пять трансляций концертов. С историческими регионами и СВО связано 23 проекта. Также поддержку получат девять проектов, поданных от творческого кластера «Таврида» и один — от платформы «Артмастерс». Ожидается, что общее число просмотров, прослушиваний и скачиваний контента превысит 273 млн.

Отбор проводился в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На финансирование инициатив выделен 1 млрд рублей. Поддержку получили проекты, которые выпускают ценностный контент в соответствии с указом президента, создаются в популярных жанрах и потенциально могут хватить большую аудиторию. Их целевая аудитория — дети, подростки и молодые люди в возрасте от 6 до 35 лет.

«Государство впервые подключилось к поддержке создания музыки и клипов, которые не просто развлекают, но и формируют ценности. Задача отбора — выявить талантливых авторов, создающих контент, который будет интересен целевой аудитории, и помочь им в создании новых проектов и их продвижении. Современная музыка должна быть не только модной, но и наполненной смыслами. Очные защиты доказали, что талантливые авторы и яркие идеи — есть», — отметил глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Специальный отбор музыкального контента ведется в рамках долгосрочной инициативы, рассчитанной минимум на ближайшие пять лет. Она направлена на создание в России новой музыкальной индустрии, в которой современные песни и видеоклипы в популярных жанрах будут отражать ключевые ценности, обозначенные в указе главы государства.