В Коломне пройдет ярмарка локальных производителей

В Коломне в рамках семейного фестиваля «Рябинушка» 4-5 июля пройдет ярмарка локальных производителей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На фестивале гости смогут посетить фермерскую ярмарку и фудкорт с традиционными блюдами русской кухни.
Желающие смогут попробовать старорусские хмельные меды, пряники, сыродавленные масла, коломенскую пастилу и другие продукты.
Также в честь Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы на главной сцене будут чествовать участников спецоперации.
Гостей фестиваля также ждут мастер-классы, выступления творческих коллективов, танцевальный флешмоб и фольклорный концерт.