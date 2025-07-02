В Коломне пройдет ярмарка локальных производителей

Ярмарка локальных производителей пройдет на фестивале «Рябинушка» в Коломне

В Коломне в рамках семейного фестиваля «Рябинушка» 4-5 июля пройдет ярмарка локальных производителей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На фестивале гости смогут посетить фермерскую ярмарку и фудкорт с традиционными блюдами русской кухни.

Желающие смогут попробовать старорусские хмельные меды, пряники, сыродавленные масла, коломенскую пастилу и другие продукты.

Также в честь Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы на главной сцене будут чествовать участников спецоперации.

Гостей фестиваля также ждут мастер-классы, выступления творческих коллективов, танцевальный флешмоб и фольклорный концерт.