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В июле в Подмосковье проведут донорские акции

Центр крови проведет 11 выездных донорских акций в городах Подмосковья в июле
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Кирилл Брага/РИА Новости

Московский областной центр крови проведет 11 выездных донорских акций в городах Московской области в июле, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Донорские акции пройдут с 9:00 до 12:00 в Коломне, Дубне, Долгопрудном, Чехове, Королеве, Дмитрове, Павловском Посаде, Электростали и Озерах.

Как отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин, подобные акции помогают делать добрые дела.

«Стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в города присутствия учреждений службы крови», — сказал он.

В Минздраве региона напомнили, что сдать кровь можно при наличии оригинала паспорта, СНИЛС, временной регистрации в любом субъекте РФ (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте), если вам уже есть 18 лет и нет противопоказаний. Доноры получат денежную компенсацию в размере 1 052 рублей на питание и справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

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