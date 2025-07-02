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Команда MAX пригласила на стажировку выпускницу, сдавшую ЕГЭ на 400 баллов

Сдавшей на 400 баллов ЕГЭ школьнице предложили стажировку в команде MAX
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Mos.ru

Московская выпускница Надежда Яшмолкина, набравшая рекордные 400 баллов на ЕГЭ-2025, получила предложение о стажировке в команде цифровой платформы МАКС от компании VK. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе IT-холдинга.

Сообщается, что девушка уже посетила офис VK, где познакомилась с экспертами компании. Ей рассказали о возможностях развития в IT через образовательные проекты VK Education и поделились опытом трудоустройства после вуза.

По словам заместителя вице-президента VK по образовательным проектам Анны Степановой, компания, зная об интересе выпускницы к IT, предложила ей стажировку в команде MAX. Степанова добавила, что понимает необходимость отдыха после ЕГЭ и готова принять Надежду на стажировку этим или следующим летом, а также пригласить на учебные программы.

Сама Яшмолкина выразила радость от посещения офиса VK, возможности узнать о работе компании и пообщаться с IT-специалистами.

Напомним, платформа MAX (в бета-версии с марта 2025 года) объединяет мессенджер, звонки, голосовые сообщения и обмен файлами до 4 ГБ, доступна в App Store, RuStore и Google Play.

Ранее российский выпускник побрился налысо, узнав результаты ЕГЭ.

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