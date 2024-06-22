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Восьмилетнего ребенка засосало в трубу бассейна в отеле

Independent: в США ребенка затянуло в трубу бассейна в отеле

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Depositphotos

В Хьюстоне восьмилетняя девочка захлебнулась в бассейне отеля. Об этом сообщает Independent.

Восьмилетняя школьница отдыхала вместе с родителями в отеле DoubleTree by Hilton в Хьюстоне, семья находилась в бассейне, мать и отец заметили, что дочь, купавшаяся рядом, исчезла.

Семья пыталась найти девочку около 30 минут, после чего обратилась к персоналу отеля, чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Школьницу обнаружили в трубе бассейна, предположительно, ребенка затянуло в систему фильтрации воды.

Спасти пострадавшую не удалось. По словам родителей девочки, сотрудники гостиницы не сразу вызвали скорую помощь и полицию. В ответ руководство гостиницы обвинило родителей в преступной халатности и небрежном отношении к ребенку, семья обратилась с иском в суд.

До этого сообщалось, что в рязанском аквапарке «Окская жемчужина» мальчика затянуло в систему фильтрации в детском бассейне. Пострадавшего спасли очевидцы, они сумели вытащить его из воды. Мальчик получил множественные травмы.

Ранее инструктор по плаванию захлебнулся в бассейне во время тренировки.

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