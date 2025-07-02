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Прокуратура потребовала заблокировать проект «Декларатор»

РБК: прокуратура потребовала через суд заблокировать проект «Декларатор»
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Прокуратура Астраханской области обратилась в суд с административным иском против проекта «Декларатор», который публикует открытые данные о доходах чиновников, депутатов, судей и других публичных служащих. Об этом сообщает РБК.

По информации журналистов, дело поступило в Советский районный суд Астрахани 12 мая. В качестве истца указана областная прокуратура, в качестве ответчика — Роскомнадзор.

Согласно исковому заявлению, которое имеется в распоряжении РБК, прокуратура провела проверку исполнения законодательства о персональных данных и выявила интернет-сайт declarator.org, «обрабатывающий и распространяющий для неопределенного круга лиц персональные данные без согласия их субъектов».

Прокуратура ссылается на закон «О противодействии коррупции», который обязывает публиковать данные о доходах и имуществе должностных лиц на официальных сайтах. Эти сведения должны предоставляться СМИ в установленном порядке. Однако, как отметили в ведомстве, declarator.org не входит в список разрешенных информационных ресурсов для размещения такой информации.

Ранее суд в России заблокировал сайт по продаже нелегального боевого оружия.

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