В Индии семерых инженеров отстранили от работы за ошибочный проект моста стоимостью $2 млн

OC: семь инженеров в Индии лишились работы из-за ошибочного проекта моста за $2 млн

В центральной части Индии, в штате Мадхья-Прадеш, семь инженеров были отстранены от должности из-за ошибки в проекте моста стоимостью около $2,3 млн, пишет Oddity Central.

Проект моста был объявлен еще десять лет назад. Предполагалось, что сооружение улучшит транспортное сообщение между районами. Однако вместо этого мост стал предметом критики после того, как его фотографии распространились в соцсетях. Люди заметили 90-градусный поворот в конструкции, который создаст проблемы для автомобильного движения.

Глава администрации штата Мохан Ядав распорядился провести расследование инцидента. В результате семь инженеров, включая двух главных специалистов, были немедленно отстранены от работы. Также началось разбирательство в отношении одного из бывших старших инженеров, причастных к проектированию объекта.

«Семь инженеров были отстранены. Кроме того, будет проведено служебное расследование в отношении бывшего подчинённого инженера. Компания, занимавшаяся строительством, а также фирма, подготовившая проект, добавлены в черный список за предоставление некорректного проекта», — заявил Ядав.

Архитекторы и проектировщики, участвовавшие в создании моста, были исключены из числа допущенных к государственным заказам. Теперь власти рассматривают возможность приобретения дополнительной земли, чтобы изменить поворот и сделать его более безопасным для движения.

Ранее сообщалось, что в Китае построят самый высокий в мире мост.