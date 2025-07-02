В Барнауле воспитатели закрыли ребенка в шкафу со швабрами и ушли домой

В Барнауле воспитатели ушли с работы, оставив ребенка одного в детском саду

В Барнауле воспитатели ушли с работы, закрыв в детском саду подопечного. Об этом его мать рассказала городскому изданию «В курсе 22».

Вечером 1 июля мать одного из воспитанников детсада №197, Анастасия, пришла за сыном около 18:20, но группа была уже закрыта. Оказалось, что всех детей забрали их родители, однако своего сына женщина не забирала и не доверяла никому. Позже к зданию подошла вечерняя воспитательница, которая сообщила, что мальчика якобы увел пожилой мужчина. К тому моменту Анастасия уже вызвала полицию.

Сотрудники детсада и правоохранители осмотрели территорию, проверили группу и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Ребенка нашли лишь около 20:30. Он находился в туалете, в шкафу со швабрами. Мать мальчика отметила, что воспитательница извинилась, но руководство учреждения не отреагировало на ситуацию.

Анастасия намерена привлечь внимание ответственных органов, чтобы инцидент не остался без ответа. На публикацию в соцсетях отреагировал прокурор Алтайского края Антон Герман. Он поручил провести проверку соблюдения требований безопасности в детском саду, при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

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