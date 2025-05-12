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Дети получили ожоги в российском детсаду из-за кварцевой лампы

В Омской области дети получили ожоги в детсаду из-за кварцевой лампы
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Depositphotos

В Омской области дети получили ожоги в детсаду из-за кварцевой лампы, которую забыла выключить воспитательница. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 10 апреля в одном из детских садов. Воспитатель средней группы включила в спальне бактерицидный облучатель и забыла его выключить во время дневного сна детей. Устройство проработало около 30 минут, после чего женщина обнаружила свою ошибку, но не сообщила о случившемся руководству.

В результате семь детей в возрасте от четырех до пяти лет получили термические ожоги первой степени. По факту происшествия прокуратура провела проверку и выявила нарушения прав детей на безопасные условия пребывания в образовательном учреждении.

По результатам проверки воспитатель, виновная в причинении вреда детям, уволена. Также трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Заведующая детским садом оштрафована на 10 тысяч рублей по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.

Ранее в Ленобласти двое детей сбежали из детского сада.

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