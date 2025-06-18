Юрист объяснила, как правильно оформить задаток по сделке с недвижимостью

Задаток, который одна из сторон выдает в счет причитающихся с нее по договору платежей другой в доказательство заключения договора о покупке недвижимости, важно правильно оформить в письменной форме. Об этом RuNews24.ru рассказала юрист Ляйсан Муртазина.

По ее словам, договор задатка позволяет равноправно защищать интересы продавца и покупателя по сделке, его можно составить как отдельный документ или вместе с договором купли-продажи. В нем юрист советует прописать все возможные варианты развития событий, которые могут повлиять на сроки и исход сделки, а также порядок действий в каждом случае.

«Одним из важных моментов является то, что несоблюдения письменной формы соглашения о задатке следует рассматривать в качестве аванса, если не будет доказано иное. Имейте в виду, что задаток следует за судьбой обеспеченного им обязательства. А недействительность последнего влечет недействительность соглашения о задатке», — предупредила Муртазина.

Эксперт отметила, что в случае, если сделка не состоится по вине покупателя, задаток останется у продавца. Если же ее сорвет продавец, ему придется вернуть покупателю задаток в двойном размере.

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