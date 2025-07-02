Избыток мяса и молока в рационе оказался опасен для почек

Мочекаменная болезнь — одна из самых распространенных урологических патологий россиян, особенно у жителей Крыма, Северного Кавказа и Поволжья. Не последняя роль в образовании камней в почках отводится рациону питания, в первую очередь злоупотреблению мясо-молочными продуктами. В чем вред такой пищи, «Газете.Ru» рассказал врач-уролог «СМ-Клиника» Гурген Мартиросян.

«Мясо и молочные продукты — это традиционные компоненты питания для многих регионов страны. Но их избыток, особенно на фоне обезвоживания или недостатка клетчатки, становится триггером для формирования камней в почках. Мы это наблюдаем в повседневной практике», — отметил уролог.

Все дело в том, что мясо-молочная диета (стейки, жареная курица, субпродукты, яйца, творог, сыр, молоко и т.д.) богата животными жирами, которые в процессе переваривания пищи распадаются до пуринов. Среди них есть особое вещество — мочевая кислота, которой приписывают негативное воздействие на почки и развитие мочекаменной болезни.

Мужчинам следует быть особенно осторожными при выборе продуктов для своего ежедневного рациона, предупреждает уролог. Ведь именно злоупотребление красным мясом и молочными протеиновыми коктейлями создает в организме «благоприятные» условия для накопления мочевой кислоты в избытке, что в итоге может привести к нарушению работы почек.

Опасность может подстерегать и людей, страдающих от нарушений всасывания кальция в ЖКТ или воспалительных заболеваний кишечника. Избыточное потребление высококалорийной пищи, насыщенной жирами, может вызвать нарушение кальциевого обмена в организме. В результате этот элемент накапливается в избытке в моче и способствует образованию оксалатных камней.

Тем не менее полностью исключать молочные продукты из рациона не стоит, считает Мартиросян. Ведь дефицит кальция в костях и суставах может обернуться другой проблемой — остеопорозом и артритом. Поэтому для нормального усвоения кальция уролог порекомендовал суточные нормы потребления молочных продуктов: для подростков — до 1300 мг, для взрослых от 19 до 50 лет — около 1000 мг, для лиц старше 50 лет — 1200 мг.

При этом врач упомянул и о роли растительной клетчатки в ежедневном рационе

«Растительная пища, особенно бобовые, зелень, отруби, зеленые овощи, сезонные ягоды (смородина, ежевика, клубника) и цитрусовые содержат фитаты — вещества, препятствующие соединению кальция с оксалатами и образованию камней. А если вы разнообразите рацион морской рыбой (лосось, форель, скумбрия) и орехами, организм получит большую порцию омега-3 жирных кислот, которые в отличие от других жиров легко усваиваются и полезны для здоровья всех жизненно важных органов, включая почки», — пояснил Мартиросян.

А вот употребление жирных стейков, субпродуктов, сливочного масла и дрожжевой выпечки специалист посоветовал ограничить в питании. Это одна из базовых рекомендаций врачей-урологов.

Ранее были названы главные факторы развития рака почки.