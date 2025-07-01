«Согнутый мальчик» из Китая впервые встал прямо после операции

После нескольких лет жизни в почти полностью согнутом положении мальчик из провинции Хубэй, страдающий редким заболеванием костей, наконец смог выпрямиться благодаря серии сложных хирургических операций, пишет South China Morning Post.

Школьнику, которого в СМИ называют «Согнутый мальчик», диагностировали тяжелую форму болезни Фибера еще в детстве — заболевание привело к множественным переломам и деформации костей. Со временем он потерял способность держать спину прямо, его тело практически «сложилось» пополам.

Только после обращения семьи за помощью к специалистам Пекинского университета были разработаны уникальные методы лечения. За несколько месяцев ему провели несколько операций, в ходе которых хирурги фактически «разбирали и собирали заново» часть скелета, чтобы восстановить физическую форму и функциональность тела.

Медики отметили, что лечение было крайне сложным и рискованным, но в результате пациент впервые за много лет смог встать и выпрямиться. Сейчас он проходит реабилитацию, и врачи остаются оптимистично настроенными относительно его дальнейшего восстановления.

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