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Шалость российского подростка с лифтом едва не привела к трагедии

mk.ru: в Зеленограде 12-летний мальчик пострадал в эксперименте с лифтом
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Зеленограде шалость едва не закончилась трагедией для 12-летнего школьника. Насмотревшись видеороликов, мальчик решил провести эксперимент с лифтом, после которого его забрала скорая. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 30 июля в одном из домов в 14-м микрорайоне Зеленограда. 12-летний мальчик, который находился в подъезде с несколькими друзьями, предложил повторить сценарий роликов из интернета, где лифты затягивают животных на поводках до потолка. Только вместо питомца школьник предложил свою кандидатуру. Сверстники обвязали его веревкой вокруг бедер, паха и спины, после чего бросили другой конец веревки в лифт и нажали кнопку третьего этажа. Лифт поехал вверх, а ребенок стал подниматься вслед за ним, вися на канате.

В какой-то момент веревки сдавили тело мальчика так сильно, что он начал кричать от боли. Его друзья стали стучаться в двери и звать на помощь. На просьбу откликнулись двое молодых людей — они с помощью ножа перерезали канат и высвободили школьника.

Пострадавшего с травмами легкого и ребер увезли в больницу.

Ранее в Чите 16-летний подросток застрял в железном кольце на детской площадке, его доставали спасатели.

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