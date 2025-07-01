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В Госдуме заявили, что россияне будут «только за», когда МВД получит данные об их заболеваниях

Депутат Леонов: МВД сможет моментально аннулировать права россиян с психическими заболеваниями
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igorykor/Shutterstock/FOTODOM

МВД будет получать данные о россиянах с психическими заболеваниями напрямую из реестра, который разрабатывает Минздрав. Если у полицейских будет доступ к медицинским данным россиян, они смогут моментально аннулировать права таким людям, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Я не думаю, что люди за рулем хотели, чтобы с ними в потоке или на встречке ехал человек, который страдает психиатрическим заболеванием — по медицинским показаниям [ему] запрещено иметь права и водить эту машину. В этом случае все будут только за, чтобы эти люди не допускались к вождению транспортными средствами. Почему это происходит сейчас? Потому что такого обмена данными нет между МВД и диспансерами. Права выдаются на десять лет. Человек только через десять лет проходит [повторное] медицинское освидетельствование, а все [это время] права у него действуют и [действует] справка медицинская. А если за [этот период] случилось заболевание, оперативный обмен данными позволит быстро реагировать и права будут приостанавливаться автоматически», — сказал он.

Леонов добавил, что реестр позволит участковым контролировать людей с психическими заболеваниями и заниматься профилактикой правонарушений. По его словам, информация «крайне важна и полезна» для МВД.

«Вообще, все данные есть о психических заболеваниях и о людях, которые страдают психическими заболеваниями. Сейчас они имеются в распоряжении медицинских работников, организаций. Если человек страдает заболеванием, то почти стопроцентно стоит на учете в психиатрическом диспансере. Реестр делается для того, чтобы обмениваться данными. Между органами здравоохранения и Министерством внутренних дел. Реестр будет максимально защищен, точно так же, как и Госуслуги, как и все остальные персональные данные, которыми располагает государство. Слава Богу, что эти данные никуда не утекают — с этим реестром будет то же самое», — считает он.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минздрав собирается разработать единый реестр, в который войдут данные всех граждан, обращавшихся за психиатрической помощью — туда могут входить и депрессия, и тревожное расстройство. Правительство утвердило решение в мае. Реестр должен заработать в марте 2026 года и будет включать информацию о пациентах с 12-ю категориями заболеваний. Часть медицинских данных россиян поступит в распоряжение МВД.

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