Школьник застрелил бабушку и дедушку, когда они запретили ему сидеть в телефоне

В Бразилии школьник застрелил бабушку и дедушку за запрет сидеть в телефоне

В Бразилии 13-летний мальчик расправился с бабушкой и дедушкой после бытового конфликта. Об этом сообщает издание Ultimosegundo.

Инцидент произошел в муниципалитете Франсиску-Белтран. По информации СМИ, школьник сначала ранил дедушку, а затем выпустил пять пуль в грудь бабушки. Пожилой мужчина успел вызвать полицию, несмотря на ранение вступил в борьбу с внуком и обезоружил его.

Источник издания сообщил, что родственники растили внука с семи лет. Конфликт, который привел к трагедии, по предварительным данным, начался с запрета ребенку пользоваться мобильным телефоном. Школьник стрелял из пистолета, который принадлежал его дяде. Как установили полицейские, чтобы раздобыть оружие, мальчик взломал машину родственника.

После инцидента школьник скрылся в лесу, однако его быстро нашли и задержали.

До этого в Бразилии двухлетний мальчик выстрелил в свою мать из пистолета отца.