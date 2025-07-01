Мессенджер MAX стал участником программы VK по поиску уязвимостей

Платформа MAX, объединяющая мессенджер, ИИ-помощник, денежные переводы и различные сервисы, стала участником публичной программы VK Bug Bounty. Инициатива направлена на усиление безопасности данных пользователей, сообщила пресс-служба MAX.

В рамках проекта независимым исследователям предлагается осуществлять неограниченный поиск уязвимостей в мобильном приложении, а также веб- и десктоп-версиях платформы. Cумма вознаграждения за выявленные уязвимости зависит от уровня их критичности, максимальный размер выплаты — 5 млн рублей.

Принять участие в проекте можно на всех платформах, которые охватывает VK Bug Bounty — Standoff Bug Bounty, BI.ZONE Bug Bounty и BugBounty.ru. Также на него распространяется созданная VK накопительная механика Bounty Pass, цель которой — увеличение выплат независимым исследователям за личные достижения.