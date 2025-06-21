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Российский сенатор оценил вероятность отделения Калифорнии от США

Сенатор Пушков заявил об отсутствии условий для отделения Калифорнии от США
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заявил об отсутствии условий для отделения Калифорнии от США. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот бунт постепенно сойдет на нет, потому что, какая перспектива, что Калифорния отделится от Соединенных Штатов Америки? Пока нет», — заявил он.

При этом российский политик выразил мнение, что беспорядки в Калифорнии связаны не с политикой президента США Дональда Трампа, а с неконтролируемой миграцией.

«Насыщение Соединенных Штатов бесконечным числом мигрантов, в том числе нелегальных, прежде всего из Латинской Америки, стран Ближнего Востока и других, должно было привести к первому социальному конфликту рано или поздно», — заявил он.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США. Люди вышли на улицы после того, как в городе начали массово задерживать мигрантов.

Поначалу протесты носили мирный характер. Но после того, как президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию, там вспыхнули беспорядки, которые с каждым днем становились все более агрессивными. Протестующие, в частности, ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее спецпредставитель Путина Дмитриев сравнил протесты в США с цветными революциями.

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