Юрист предупредил о рисках покупки «срочного» жилья

Покупка срочно продаваемого жилья может грозить рисками для покупателя, поэтому важно предварительно изучить кредитную историю продавца. Об этом «Москве 24» рассказал юрист, риелтор, эксперт по недвижимости Герман Борисов.

По его словам, насторожить должно то, что квартиру продают по цене на 20% ниже средней рыночной. Эксперт уточнил, что в случае, если продавец в ближайшие три года после сделки подаст на банкротство, ее могут признать недействительной. Помимо этого, сильная скидка на недвижимость может говорить о психологических заболеваниях. В этом случае бывший владелец может пойти в суд и оспорить ее, ссылаясь на свою невменяемость.

«Поэтому, если у покупателя есть какие-то сомнения относительно психологического здоровья продавца, стоит убедиться, что все в норме, получив официальное заключение врача в официальном государственном учреждении. Потому что мнение какого-нибудь частного специалиста суд может вообще не принять к рассмотрению», — заключил Борисов.

Риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Владимир Шмелев до этого рассказал «Газете.Ru», что в 2025 году рынок новостроек в России продолжает расти. Однако на фоне роста объемов строительства участились случаи задержек, скрытых дефектов и банкротств застройщиков. Ситуацию усугубляют изменения в законодательстве, ограничивающие права покупателей на компенсации. В этих условиях особенно важно понимать, как выбрать надежного застройщика и не потерять деньги, подчеркнул он.

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