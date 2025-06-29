В Ростове муж угрожал жене гранатой

В Ростове сотрудники полиции задержали местного жителя, который поссорился с женой и угрожал ей предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает портал DonDay.

По данным регионального МВД, в ходе семейного конфликта мужчина угрожал своей жене гранатой, после чего скрылся с места происшествия. Злоумышленника задержали, он будет передан в военную полицию для дальнейших разбирательств.

Причины конфликта супругов устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о разбое.

До этого в Калуге мужчина избил бутылкой приревновавшую его возлюбленную. Потерпевшая увидела своего 42-летнего возлюбленного в компании другой женщины. Заподозрив мужчину в измене, она выбросила его вещи из дома. Тот решил выяснить отношения с подругой и приехал к ней домой пьяным. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшую бутылкой по голове и угрожал ей.

Ранее в Петербурге девушка избила возлюбленного сковородкой.