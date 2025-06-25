Врач перечислил первые симптомы варикоза

Первыми симптомами варикоза являются: снижение переносимости статических нагрузок и отеки ног в конце дня. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-флеболог, сосудистый хирург Первого флебологического центра города Москвы Вадим Богачев. Кроме того, по его словам, возможны глубокие отпечатки от носков или ремешков обуви, а также ассиметричный рисунок вен.

«Это заболевание называют «болезнью с женским лицом», поскольку соотношение с мужчинами составляет примерно 4:1. В основном, у женщин речь идет о беременности и родах, как о большом факторе риска, а также о наследственности», — отметил специалист.

Он призвал чаще делать разминку в течение рабочего дня. В первую очередь, это касается сотрудников офисов, магазинов и медицинских учреждений. Вставать с места рекомендуется каждые 2–3 часа. Если у человека имеются проблемные вены, следует сокращать интервалы между активностью, посоветовал Богачев.

Регулярные осмотры у специалиста также необходимы, заключил врач.

Недавно ученые из Медицинского университета Чуншань (Тайвань) пришли к выводу, что помимо тяжести в ногах, на варикоз могут указывать холодные стопы.

Варикозное расширение вен — распространенное заболевание, которым страдают от 2% до 30% взрослого населения. Чаще всего эта патология поражает женщин. Ее признаки включают боль, отеки, зуд, пульсацию, мышечные спазмы и, в тяжелых случаях, язвы на ногах.

Ранее врач раскрыл, представителям каких профессий грозит варикоз.