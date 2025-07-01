Все животноводческие рынки закрыли из-за вируса в Турции

В Турции решили закрыть все животноводческие рынки из-за вируса ящура, которым можно заразиться после употребления мяса больных животных. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.

Генеральный департамент по пищевому контролю при министерстве сельского и лесного хозяйства страны направил в свои филиалы во всех 81 провинциях срочное сообщение в связи с наблюдаемым после Курбан-байрама ростом числа заражений этим вирусом.

В районах, где были выявлены случаи заражения ящуром, ввели карантин. В ведомстве отметили, что в короткие сроки невозможно привить всех животных от этого вируса.

«Просим немедленно закрыть до дальнейших распоряжений все торговые точки, работающие в вашей провинции, поскольку интенсивная мобильность животных и посетителей … представляет высокий риск распространения болезни», — говорится в распоряжении департамента.

24 июня руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью на ПМЭФ сообщил, что в России изучают возможность отмены ограничений на поставки животных из стран Евросоюза, которые были введены из-за ситуации с распространением ящура.

Ранее сообщалось, что в Венгрии продолжает распространяться вирус ящура.