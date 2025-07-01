На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Все животноводческие рынки закрыли из-за вируса в Турции

В Турции закрыли все животноводческие рынки из-за ящура
close
Reuters

В Турции решили закрыть все животноводческие рынки из-за вируса ящура, которым можно заразиться после употребления мяса больных животных. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.

Генеральный департамент по пищевому контролю при министерстве сельского и лесного хозяйства страны направил в свои филиалы во всех 81 провинциях срочное сообщение в связи с наблюдаемым после Курбан-байрама ростом числа заражений этим вирусом.

В районах, где были выявлены случаи заражения ящуром, ввели карантин. В ведомстве отметили, что в короткие сроки невозможно привить всех животных от этого вируса.

«Просим немедленно закрыть до дальнейших распоряжений все торговые точки, работающие в вашей провинции, поскольку интенсивная мобильность животных и посетителей … представляет высокий риск распространения болезни», — говорится в распоряжении департамента.

24 июня руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью на ПМЭФ сообщил, что в России изучают возможность отмены ограничений на поставки животных из стран Евросоюза, которые были введены из-за ситуации с распространением ящура.

Ранее сообщалось, что в Венгрии продолжает распространяться вирус ящура.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами