Организаторы «Пикника Афиши x Сбер» анонсировали фестиваль в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге во второй раз состоится «Пикник Афиши x Сбер»

В Санкт-Петербурге 9 августа во второй раз пройдет фестиваль «Пикник Афиши x Сбер». Площадкой мероприятия станет Елагин остров, сообщили в Rambler&Co.

В этом году на сцене выступят хип-хоп-артист Markul, ATL, музыкант и композитор Петр Налич, группа «Танцы минус», инди-проект «Сироткин», участники электронного проекта «Лауд», московский хип-хоп дуэт «БАЗАР» и певица Rozalia. Кроме того, зрители увидят сценический реюнион объединения DOPECLVB и особую совместную программу рэп-исполнителя Mnogoznaal и группы «KASHA». Список артистов продолжит пополняться.

Также гости фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» смогут осмотреть арт-инсталляции и посетить лекции, мастер-классы, тренировки и дизайнерские маркеты. Для юных посетителей организаторы подготовили особую программу и локации, где дети смогут интересно провести время, пока родители знакомятся с площадкой или отдыхают в специально предназначенной для них зоне.