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Бизнесмен Бородин дал показания по новому эпизоду взятки на Тимура Иванова и Фомина

Бизнесмен Бородин дал показания по новому эпизоду дела о взятке Тимуру Иванову
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Илья Питалев/РИА Новости

Учредитель ООО «Агрокомплекс «Русское село» Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, предоставил следствию данные о новом эпизоде получения взятки бывшим заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Следствие рассматривает в качестве предмета взятки два финансовых потока: процентный заем на сумму свыше 122 миллионов рублей, предоставленный тульской компанией «Проопт» сельхозпредприятию Бородина, а также 30 миллионов рублей, внесенные им же в уставной капитал «Русского села». Предполагаемым посредником в схеме фигурирует глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

После возбуждения уголовного дела компания «Проопт» инициировала расторжение договора с агрокомплексом через Арбитражный суд Москвы. Заседание назначено на 27 июля. Защита Иванова подтвердила подлинность документов, но воздержалась от комментариев. Согласно данным ЕГРЮЛ, профильное предприятие Бородина (переработка овощей) показало за 2024 год выручку 166 миллионов рублей при прибыли 7,3 миллиона.

Ранее сообщалось, что Тимура Иванова могут признать банкротом.

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