«Люди с искалеченной судьбой»: профессор об адептах Виссариона, оставшихся без жилья

Последователи секты «Община Виссариона», основанной Сергеем Торопом, ради своего учителя продавали квартиры и обрывали социальные связи. Об этом в беседе с aif.ru рассказал профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

30 июня в Новосибирске суд вынес приговор руководителю религиозного объединения к 12 годам лишения свободы, а его сторонников, Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, к 12 и 11 годам колонии соответственно.

Дворкин отметил, что большая часть последователей секты «Церковь последнего завета» живет в отдаленных областях Красноярского края. Профессор подчеркнул, что этим людям некуда деваться.

«Они много лет назад продали свои квартиры в больших городах. Большую часть денег отдали секте, на остаток купили себе избы в деревнях. За эти годы у них разорваны социальные связи, им некуда возвращаться», — поделился эксперт, назвав последователей секты «несчастными людьми с искалеченной судьбой».

По словам профессора, костяк общины составляют пожилые люди, а большая часть их детей стремится переехать в города, вроде Красноярска и Минусинска, оставляя родственников поддерживать жизнь сообщества.

«Церковь последнего завета» основал в 1991 году бывший слесарь и сотрудник ДПС Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом — «сыном Бога» и «новым Христом». К нему примкнули бывший вокалист группы «Интеграл» Бари Алибасова Вадим Редькин и руководитель частной школы «Истоки» для детей членов религиозного объединения Владимир Ведерников. Число адептов секты, по оценкам Дворкина, превышало пять тысяч человек.

Ранее основателя секты «Ашрам Шамбалы» (организация, запрещенная в РФ) Константина Руднева задержали в Аргентине.