Недавно родившей 20-летней россиянке диагностировали инсульт

В Подмосковье врачи спасли недавно родившую 20-летнюю женщину с инсультом

Врачи Егорьевской больницы спасли 20-летнюю пациентку после инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Женщина поступила в медучреждение на скорой. Врачи выяснили, что женщина была дома с годовалым сыном, когда ей внезапно стало плохо. В больницу ее привезли в тяжелом состоянии. Ее беспокоила сильная головная боль, боли в шейном отделе позвоночника, раздвоение в глазах. Также у пациентки наблюдалась асимметрия лица.

Во время обследования медики обнаружили закупорку правой позвоночной артерии. Чтобы удалить тромб, женщину экстренно прооперировали.

«Мы применили метод тромбоэкстракции. Процедура проводится с помощью специальных инструментов, вводимых в сосуды через небольшой прокол в артерии, и позволяет восстановить кровоток в пораженной области», — рассказал заведующий неврологическим отделением сосудистого центра больницы Шероз Рахмонов, добавив, что вмешательство длилось 40 минут.

Причины подобной патологии в столь раннем возрасте предстоит выяснить гематологу. По словам пациентки, она вела здоровый образ жизни, никаких заболеваний не ничего предвещало.

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