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Боевиков из «Крокуса» перед нападением накачали мефедроном

RT: адвокат Трунов заявил, что боевики из «Крокуса» были под действием мефедрона
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Трое из боевиков, напавших на «Крокус», в момент совершения преступления находились под действием мефедрона. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 потерпевших семей.

По словам Трунова, следы стимулирующего наркотика обнаружили в анализах Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Муродали Рачабализоды . Сообщается, что боевиков накачали мефедроном и поставили задачу физически устранить как можно больше людей. Адвокат также отметил, что под действием наркотиков контролировать себя с оружием в руках практически невозможно.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее стало известно, что дело о теракте в «Крокусе» насчитывает более 400 томов.

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