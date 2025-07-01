Более тысячи детей проверят на половые инфекции после ареста работника детсада

Австралийские власти потребовали экстренно проверить около 1200 детей из штата Виктория на инфекционные заболевания после ареста работника детского сада по обвинению в серийных сексуальных преступлениях. Об этом сообщила газета Independent.

Как сообщила полиция, 26-летний Джошуа Браун из Мельбурна был арестован в мае и обвинен более чем в 70 преступлениях против восьми детей в возрасте от пяти месяцев до двух лет. Инциденты произошли в центре раннего развития Creative Garden с апреля 2022 по январь 2023 года.

Расследование показало, что подозреваемый работал в 20 детских садах Мельбурна с 2017 по 2023 год. Сейчас проверяются возможные преступления и в другом учреждении на севере города.

Полиция начала расследование после обнаружения материалов с детской порнографией, а не по жалобам пострадавших. Браун, ранее не замеченный в подобных преступлениях, имел разрешение на работу с детьми, которое теперь аннулировано.

Подсудимый остается под стражей до слушания 15 сентября. Власти специально сняли запрет на публикацию его имени, чтобы предупредить родителей. Временный комиссар полиции Джанет Стивенсон пояснила, что это исключительная мера, но суд разрешил раскрыть данные, так как это важно для безопасности детей.

Главный санитарный врач Виктории Кристиан Макграт заявил, что власти связались с 2600 семьями и рекомендовали обследование 1200 детей. По его словам, риск заражения низкий, но меры приняты для спокойствия родителей.

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