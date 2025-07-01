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На ВДНХ показали передовые разработки для поддержки бойцов СВО

В центре ассистивных технологий «Феникс» прошел «Парад проектов»
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ВДНХ

В центре ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ прошел пятый модуль акселератора практик «Парад проектов» в рамках трека «Российские технологии на службе Отечеству», сообщает пресс-служба трека.

На мероприятии 17 предприятий из 10 регионов России представили передовые разработки в области протезирования, реабилитационного и медицинского оборудования, направленные на обеспечение технологического суверенитета и поддержку бойцов СВО.

Как отметила депутат Госдумы, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова, всего за 4 месяца было проведено 5 модулей образовательного акселератора.

«Победители пятого модуля будут названы в рамках X юбилейного Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии 2025», который пройдет 10-11 июля в Москве, в кластере «Ломоносов», — сказала она.

Проекты оценивали члены экспертной комиссии, среди которой представители Госдумы, министерства промышленности и торговли РФ, госкорпораций и других организаций.

Василькова отметила, что при оценке учитывалось 3 ключевых критерия: реализуемость и потенциал масштабирования проекта, вклад в программу импортозамещения и общая оценка проекта.

«Эти критерии позволяют оценивать проекты системно, фокусируясь на возможностях промышленного внедрения в интересах нашего государства», — сказала она.

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