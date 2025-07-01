Российский тренер растлил 11 малолетних учениц и получил 18 лет строгого режима

В Хабаровском крае тренера, растлевавшего своих малолетних учениц, отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Все произошло в период с 2022 года по 2023 год в сельских школах. В ходе разбирательства было установлено, что тренер по боевым искусствам использовал свое положение для преступлений в отношении малолетних девочек. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении семи учениц в возрасте от семи до 11 лет и развратные действия в отношении четырех девочек в возрасте от 12 до 14 лет.

Суд признал тренера виновным по п. «б» ч.5 ст.132 и ч.3 ст.135 УК РФ, всего пострадали 11 девочек. Свою вину мужчина не признал. Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным запретом на работу с детьми в течение десяти лет.

Ранее тренер из Мурманска годами растлевал двоих подопечных в спортшколе и детском лагере.