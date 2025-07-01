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Пользователям Яндекс Аренды упростили подтверждение профиля

Яндекс Аренда подключила верификацию пользователей через «Госуслуги»
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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Сервис долгосрочной аренды жилья Яндекс Аренда подключил верификацию пользователей через «Госуслуги», сообщает пресс-служба компании.

Как отметила руководитель продукта сервиса Яндекс Аренда Мария Дорофеева, с внедрением верификации через «Госуслуги» собственникам, арендаторам и риелторам-партнерам сервиса станет проще подтвердить личные данные.

«Теперь пользователям сервиса не обязательно загружать фото паспорта и делать фото с документом для прохождения верификации. Необходимо только предоставить разрешение на загрузку паспортных данных с Госуслуг», — сказала она.

В компании отметили, что теперь после регистрации пользователь может выбрать опцию «Добавить данные с «Госуслуг» и загрузить подтвержденные паспортные данные.

Затем на экране появится форма авторизации на портале «Госуслуг». Пользователю после входа в аккаунт необходимо разрешить использование данных и привязать аккаунт портала к сервису Яндекс Аренда. После этого данные автоматически добавятся в личный кабинет.

Опция подтверждения личности через «Госуслуги» доступна всем арендодателям, арендаторам и риелторам-партнерам из всех регионов и городов работы сервиса.

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