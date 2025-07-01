Россиян предупредили об опасных последствиях вейп-облака для глаз

Ощущение зуда, сухости и покраснение глаз — не всегда аллергия. Иногда причина может крыться в модной привычке. Ольга Коникова, офтальмолог офтальмологического центра «Зрение», объяснила «Газете.Ru», как пар от вейпа влияет на веки и чем может закончиться.

Пар от вейпа содержит глицерин, ароматизаторы, никотин и другие вещества, которые оседают на ресницах и коже век. Они смешиваются с кожным жиром, закупоривают мейбомиевые железы и нарушают работу липидного слоя слезной пленки. Из-за этого возникает раздражение, сухость глаз и воспаление — блефарит (воспаление краев век).

«Слой пара при затяжке плотный и долго остается в воздухе. Он оседает на веках и оказывает более длительное воздействие, особенно если человек вейпит в помещении. Пар создает вокруг глаз теплую влажную среду — почти как парилка. В таких условиях бактерии размножаются быстрее, а воспаление развивается активнее», — объяснила она.

Покраснение, зуд, отек, жжение, сухость глаз, ощущение инородного тела, корочки на ресницах и светочувствительность — все это признаки блефарита. При длительном раздражении могут нарушаться функции мейбомиевых желез (желез, которые вырабатывают жир и поддерживают стабильность слезной пленки).В этом случае воспаление может перейти в хроническую форму.

Чтобы снизить вред от вейп-пара, офтальмолог советует соблюдать простые меры.

«Закрывать глаза во время затяжки (уменьшает прямой контакт пара с веками). Умывать веки мягкой пенкой для глаз (ищите средства с пометкой о гигиене век, без мыла и с противовоспалительным действием). Капать увлажняющие капли (подойдут капли без консервантов, с поддержкой липидного слоя и защитой от испарения). Избегать вейпинга в закрытых помещениях (уменьшает концентрацию пара и его оседание на коже век). Протирать веки влажной салфеткой без спирта после курения (помогает удалить осевшие частицы и снизить воспаление)», — посоветовала врач.

Даже если глаза не болят, хроническое воздействие пара может вызывать накопление воспаления и окислительный стресс (повреждение тканей). Это повышает риск хронического блефарита и нарушений в работе мейбомиевых желез. В офтальмологической практике уже фиксируют рост таких случаев, особенно у молодежи.

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