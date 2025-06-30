Президент Узбекистана объявил о масштабных инициативах для молодежи

Молодежь Узбекистана вносит большой вклад в развитие страны. Об этом на встрече с молодым поколением в международном конгресс-центре в Ташкенте по случаю Дня молодежи заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По словам президента, Узбекистан входит в тройку стран Европы и Центральной Азии с наиболее высокими темпами экономического роста. Узбекистан также вошел в десятку стран, активно реализующих стратегию ООН «Молодежь – 2030». При этом в «Индексе развития молодежи» темпы прогресса страны в сфере молодежной политики признали самыми высокими .

«Если эпохи первого и второго Ренессанса создавали великие мыслители, то сегодня история отдает эстафету молодым. Вы способны высоко поднимать флаг Узбекистана в самых разных сферах. Вы — золотое поколение, которому как созидателю Нового Узбекистана суждено написать новую страницу в истории», — заявил Мирзиёев.

Также глава государства объявил о запуске ряда масштабных инициатив, направленных на раскрытие потенциала молодежи. Среди них — международная школа нового формата для подготовки выпускников 8-х классов к поступлению в такие вузы, как Гарвард, Йель, Кембридж и Колумбия. Также будет усовершенствована система поддержки студентов за рубежом: гранты и льготные кредиты до $20 тыс. помогут покрыть расходы на обучение в топ-300 университетов мира.

«Каждое ваше достижение – это достижение всего нашего народа. Ваша решимость, здоровое мировоззрение, счастье и успех – это и счастье миллионов родителей, наставников, близких», — обратился к молодежи глава государства.

Кроме того, в рамках программы совместно с ОАЭ стартует проект «1 миллион промптеров ИИ», а также более 100 тыс. молодых людей начнут обучение на платформе AI-Study. При этом Министерство образования обновит учебные программы по информатике при участии Массачусетского технологического института.

Особое внимание уделяется предпринимательству и инновациям. Будет создан R&D-центр на базе IT-парка, где молодежь сможет разрабатывать прототипы своих проектов. Программа «Цифровое поколение — девушки» охватит не менее 50 тыс. участниц, предоставив им ноутбуки, доступ к IT-курсам и возможность удаленной работы.

Помимо этого, стартует национальная программа «Лидеры будущего», а к концу 2025 года планируется создать 240 тыс. новых рабочих мест для молодежи благодаря программам «Молодежный бизнес» и «Шаг в будущее».